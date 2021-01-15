Родным жертв пожара в Екатеринбурге выплатят по 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/70adf3c4-57df-11eb-acff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Семьи погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов.

Такого не было никогда, это неординарная ситуация, массовая гибель людей. Конечно, без помощи и без поддержки оставить дело нельзя, — цитирует чиновника ТАСС.

Орлов пояснил, что 800 тысяч рублей, предназначенные семьям погибших, будут выделены из муниципального бюджета.

Он также отметил, что в настоящее время в подъезде, где произошло возгорание, ведутся восстановительные работы.

Пожар на окраине уральской столицы произошёл 12 января. Возгорание началось в квартире на втором этаже, где, по словам соседей, жила неблагополучная семья. В результате погибли восемь человек, включая одного ребёнка. Причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве горит квартира в одном из домов по улице Берзарина, а её жильцы просят о помощи из окон. Пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров, в итоге был ликвидирован. Были спасены семь человек. Одному из них потребовалась медпомощь.