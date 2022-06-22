РИА Новости: спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Вид на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Ростовская область. Россия

Американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, выяснили корреспонденты РИА Новости. По их данным, с 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 фотографировали район НПЗ три раза: 5 мая, 12 и 19 июня.

[Последняя по времени] съемка производилась 19 июня, а 22 июня на заводе произошел пожар, — говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что один из атаковавших завод беспилотников, вероятно, задел мачту громоотвода и упал на территории предприятия. Второй БПЛА, возможно, стал причиной возгорания теплообменника, пишет «Интерфакс». По словам главы региона, на территории НПЗ продолжаются следственные действия, специалисты оценивают возможность продолжения работы завода.

По данным Telegram-канала Mash, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод связан со структурами Виктора Медведчука. Его кипрским офшорам принадлежала компания «Юг-энерго», которая контролировала предприятие.

Пожар на НПЗ произошел утром 22 июня. В МЧС сообщили, что началось возгорание в теплообменнике. Площадь горения составила порядка 50 квадратных метров.

Голубев впоследствии заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания является атака беспилотников, чьи обломки были найдены на территории завода.