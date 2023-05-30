Режим ЧС ввели в ЖК «Самолет» в Краснодаре из-за найденной взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Краснодара ввели режим ЧС на территории жилого комплекса «Самолет» в Краснодаре после обнаружения там взрывоопасного предмета. Постановление мэра Евгения Наумова размещено на сайте администрации города. По предварительным данным, найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

В связи с обнаружением <...> взрывоопасного предмета по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 57, ЖК «Самолет» и в целях предотвращения нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан постановляю ввести режим функционирования ЧС, — говорится в сообщении.

Позднее ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, что найденный взрывоопасный предмет, по предварительной информации, относится к периоду Великой Отечественной войны, его обнаружили при проведении земляных работ. Отмечается, что это уже второй подобный предмет, который обнаруживают на этом участке местности.

В октябре в Забайкалье дети нашли снаряд противотанковой гранаты. По словам одного из очевидцев, снаряд обнаружили в поселке Новотроицк Балейского района в одном из местных заброшенных домов.

До этого крупный арсенал взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили у берегов Новороссийска. Для подводных работ МЧС пришлось привлечь водолазов. В ходе операции спасатели обезвредили 122 боеприпаса, обнаруженные в море возле городского пляжа. Сотрудники МЧС в итоге разрядили немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиационные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 100 и 150 мм и семь ручных гранат.