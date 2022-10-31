Дети нашли снаряд снаряд противотанковой гранаты в Забайкалье

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

В Забайкалье дети нашли снаряд противотанковой гранаты, сообщает «МК в Чите». По словам одного из очевидцев, снаряд обнаружили в поселке Новотроицке Балейского района в одним из местных заброшенных домов. Некоторое время дети играли с ним, пока обо этом не узнали взрослые и не доложили в полицию. Правоохранители забрали снаряд и лишь после экспертизы выяснилось, что опасности для детей он не представлял, поскольку это был всего лишь муляж.

Принесли её позавчера. Как говорят ребята — нашли её раньше и играли, сколько уж не знаю. Вызвали сотрудников полиции. Они приехали, оперативно её забрали. Вопросов много: почему и откуда она вообще там появилась. Дети, конечно, напугались. Один из них сильно плакал, — рассказал очевидец.

Уточняется, что поблизости нет воинских частей, а потому остается неясным, как снаряд оказался в заброшенном здании.

В июле житель Санкт-Петербурга пришел в отдел полиции № 30 Василеостровского района с двумя артиллерийскими снарядами. По его словам, боеприпасы он нашел в лесу. Опасаясь взрыва, сотрудники отдела вызвали наряд вневедомственной охраны и взрывотехников, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии. Врезультате территорию у отдела полиции оцепили, а работников МВД и мужчину, принесшего снаряды, — эвакуировали. Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» при осмотре боеприпасов установили, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны. После изучения снаряды вывезли на полигон для уничтожения.