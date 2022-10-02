У берегов Новороссийска нашли крупный арсенал времен ВОВ

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Новороссийск

У берегов Новороссийска обнаружили крупный арсенал взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Специалисты сводного отряда МЧС обезвредили найденные боеприпасы, передает «360». Для подводных работ спасателям пришлось привлечь водолазов.

В ходе операции они обезвредили 122 боеприпаса, обнаруженные в море возле городского пляжа. Сотрудники МЧС в итоге разрядили немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиационные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибра 100 и 150 мм и семь ручных гранат.

Ранее в Ростовской области местный житель выловил из реки гранату. Инцидент произошел во время рыбалки в районе Коллонтаевского моста через реку Азовку. Сразу же после этого он обратился к экстренным службам, которые прибыли на место и перекрыли движение на мосту. От находки никто не пострадал, боеприпас отправили на экспертизу в Ростов-на-Дону.