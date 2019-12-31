https://static.news.ru/photo/3863a3a8-f2df-11e9-8350-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Режим ЧС введён в Охотском районе Хабаровского края, где нагонными волнами с моря подтоплено 15 частных домов.

Погибших и пострадавших нет. Зону подтопления покинули 30 человек. Они отказались от размещения во временном центре на базе детского дома и поселились у родственников.

Нагонная волна образовалась в результате наложения морского прилива и сильного ветра. В настоящее время уровень воды пошёл на спад. К ликвидации последствий подтопления привлечены 23 человека и пять единиц техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что затяжные дожди стали причиной сильного паводка в Новгородской области. Стихия затронула более 10 районов. В ликвидации её последствий были задействованы около 300 человек и 100 единиц техники.