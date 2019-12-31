Режим ЧС введён в Охотском районе Хабаровского края, где нагонными волнами с моря подтоплено 15 частных домов.
Погибших и пострадавших нет. Зону подтопления покинули 30 человек. Они отказались от размещения во временном центре на базе детского дома и поселились у родственников.
Нагонная волна образовалась в результате наложения морского прилива и сильного ветра. В настоящее время уровень воды пошёл на спад. К ликвидации последствий подтопления привлечены 23 человека и пять единиц техники,
Ранее NEWS.ru писал, что затяжные дожди стали причиной сильного паводка в Новгородской области. Стихия затронула более 10 районов. В ликвидации её последствий были задействованы около 300 человек и 100 единиц техники.
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