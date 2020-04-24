Режим ЧС объявили в лесных районах Красноярского края

Руководство Красноярского края объявило в лесных районах региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Людям ограничат доступ в небезопасные места, а также привлекут дополнительные силы для тушения пожаров.
Кроме того, местные власти усилят патрулирование лесов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что небольшой пожар произошёл днём 24 апреля на территории завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми. Экологическая обстановка соответствует всем необходимым нормам. Установка, где случилось возгорание, находится в штатном технологическом режиме.
В региональном управлении МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали более 40 человек и 17 единиц техники.
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