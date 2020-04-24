Режим ЧС объявили в лесных районах Красноярского края

https://static.news.ru/photo/de84de10-864a-11ea-92e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Руководство Красноярского края объявило в лесных районах региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Людям ограничат доступ в небезопасные места, а также привлекут дополнительные силы для тушения пожаров.

Кроме того, местные власти усилят патрулирование лесов, говорится на официальном портале региона. Соответствующее распоряжение вступило в силу 24 апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что небольшой пожар произошёл днём 24 апреля на территории завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми. Экологическая обстановка соответствует всем необходимым нормам. Установка, где случилось возгорание, находится в штатном технологическом режиме.

В региональном управлении МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали более 40 человек и 17 единиц техники.