Ресторатора из Красноярска оштрафовали на 17 тысяч за пост в Instagram

https://static.news.ru/photo/3bb85378-8339-11eb-8585-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен, ресторатор Владимир Владимиров решением Центрального районного суда Красноярска оштрафован на 17 тысяч рублей. Он наказан за картинку, опубликованную в Instagram.

Как передаёт «МК в Красноярске», мужчина около года назад обнародовал изображение троих сотрудников полиции, державших в руках таблички с надписью «Мы работаем для вашей безопасности. Оставайтесь дома», и служебной собаки, а на следующий день удалил. Однако из-за собственной невнимательности Владимиров оказался на скамье подсудимых.

Побывал в прокуратуре, написал объяснение. Публиковал, не помню точно, где и когда, кажется, в начале пандемии, чисто из патриотических соображений, а пытаются привлечь за экстремизм. Вот то фото. Только там была ещё небольшая оскорбительная плашечка, которую я не заметил. Старый уже, слепой, — написал он в соцсетях после того, как в его отношении началось разбирательство.

В итоге суд вынес решение оштрафовать мужчину. Владимиров заметил, что его и вовсе собирались заключить под стражу. Он посетовал, что патриотический порыв привёл его к статусу обвиняемого по серьёзной статье. Вместе с тем бизнесмен допустил, что будет оспаривать вердикт.

Как ранее писал NEWS.ru, Тверской районный суд Москвы назначил журналисту «Новой газеты» Илье Азару штраф в 150 тысяч рублей и арест сроком на 15 суток. Он наказан за пост в Facebook, призывающий участвовать 13 июля 2020 года в акции против преследования журналиста Ивана Сафронова.