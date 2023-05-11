Реликтовая роща сибирского абрикоса зацвела в Бурятии

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В республики Бурятия в селе Зарубино Джидинского района зацвела реликтовая роща сибирского абрикоса. Роща находится на священной горе Хараты, которая является сакральным местом. Цветение этого растения ежегодно привлекает большое количество туристов, сообщает «МК в Бурятии».

Это событие произошло, едва отгремели орнитологические туры на Белые озера. Необычное растение — еще одна достопримечательность Джидинской земли, — пишет издание.

Сибирский абрикос представляет собой кустарник. Это растение сохранилось с древних времен и пережило изменения флоры. Также сибирские абрикосы растут в местности Меркитская крепость, в заказниках Хоринского и Селенгинского районов.

В начале января в Молдавии из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники. В начале года температура воздуха в стране превысила норму на 11 градусов. В Молдавии подснежники внесены в национальную Красную книгу и, согласно Кодексу о правонарушениях, их сбор и продажа наказывается штрафом до 2 тысяч леев ($104).

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