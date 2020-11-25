Ректор якутского университета задержан по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/d558cf14-2f8b-11eb-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Арктического государственного агротехнологического университета задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, за четыре года университетом было получено более 250 млн. рублей для обучения 136 студентов, которые в реальности не существовали.

Федеральным государственным учреждением высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 млн. рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Куда делись 250 млн рублей предстоит выяснить следователям. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц). В отношении руководителя вуза возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), он задержан.

Ректором университета является депутат Иван Слепцов.

Как писал NEWS.ru, защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова обжаловала решение об обращении в доход государства денежных средств в размере более 32 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.