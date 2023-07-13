«Рекордные потери»: Рогов о громком провале ВСУ под Запорожьем Рогов: ВСУ понесли рекордные по масштабам потери в боях у Пятихаток на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Подразделения украинских войск предприняли серию неудачных попыток прорвать оборону ВС РФ на участке фронта у Пятихаток, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате трех лобовых атак ВСУ понесли рекордные потри.

Украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении, — рассказал Рогов.

По его словам, боестолкновения развернулись у населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки, что к юго-востоку от Запорожья. Изначально ВСУ пытались атаковать «в лоб», но затем решили пересмотреть тактику. Таким образом они рассчитывали сохранить живую силу, которую накрыло огнем артиллерии и пулеметов еще на подходе к позициям ВС РФ.

Как сообщил Рогов, в результате боестолкновения украинские войска потеряли примерно три взвода солдат. Выжившие отказались продолжать выполнение задачи и отступили, запрашивая у командиров эвакуацию.

Ранее Рогов рассказал о попытке украинских войск прорвать оборону ВС РФ в районе Времевского выступа. В этой операции киевское командование задействовало более 150 единиц техники, включая танки Т-72, американские бронемашины М113, M1224 MaxxProo и HMMWV. Кроме того, в бой бросили наемников из состава 3-й штурмовой группы польского корпуса.