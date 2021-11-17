Регионы приобрели по субсидии первые баки для раздельного сбора мусора

Российские регионы начали закупать и поставлять первые контейнеры для раздельного сбора мусора по субсидии правительства России. В её рамках был выделен 1 млрд рублей для 46 субъектов страны — за целевым расходованием средств следит Российский экологический оператор (РЭО), сообщил телеканал «360».

В 2021 году правительство выделило средства 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов. Российскому экологическому оператору поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край — уже провели закупки и приступили к поставке, — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что в восьми регионах рискуют не успеть завершить все процедуры вовремя и РЭО дал необходимые рекомендации, чтобы избежать этого.

Также, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, чтобы к 2030 году в сортировать 100% отходов, нужно внедрять раздельный сбор твердых коммунальных отходов на всей территории России. Она отметила, что правительство направило средства именно на контейнеры, так как их нехватка наблюдается давно.

Ранее сообщалось, что для 14 российских регионов баки для раздельного сбора мусора изготовят заключённые. Всего планируется поставить свыше 17 тысяч контейнеров, что составит более четверти от всех субсидируемых в 2021 году государством закупок.