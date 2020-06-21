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Редкие краснокнижные растения зацвели в Москве

09:38, 21 июня 2020
Чина весенняя Чина весенняя Фото: mos.ru

Чина весенняя, лунник оживающий и ландыши зацвели в природных парках Москвы. Это краснокнижные редкие растения, занесённые в надзорный список.

Чину отличают сразу несколько разных цветков на одном стебле — фиолетовые, пурпурные и синие. Она считается одним из лучших медоносов, сообщается на официальном портале столицы.

Лунник ещё называют лунной фиалкой. Это ярки цветок со сладким ароматным запахом тоже привлекателен для пчёл. Лунник отличают бутончики , которые собираются в белые, лиловые или тёмно-фиолетовые соцветия.

Ландыши, голубые незабудки, ирисы жёлтые тоже радуют москвичей своими цветами. Кусты ириса болотного сохраняют привлекательность и зелёный цвет до самых заморозков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в природных парках столицы наблюдатели заметили ястребов-тетеревятников и перепелятников, а также коршунов, канюков и осоедов, занесённых в Красную книгу Москвы.

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