Редкие краснокнижные растения зацвели в Москве

https://static.news.ru/photo/1cb25098-b38a-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Чина весенняя Фото: mos.ru

Чина весенняя, лунник оживающий и ландыши зацвели в природных парках Москвы. Это краснокнижные редкие растения, занесённые в надзорный список.

Чину отличают сразу несколько разных цветков на одном стебле — фиолетовые, пурпурные и синие. Она считается одним из лучших медоносов, сообщается на официальном портале столицы.

Лунник ещё называют лунной фиалкой. Это ярки цветок со сладким ароматным запахом тоже привлекателен для пчёл. Лунник отличают бутончики , которые собираются в белые, лиловые или тёмно-фиолетовые соцветия.

Ландыши, голубые незабудки, ирисы жёлтые тоже радуют москвичей своими цветами. Кусты ириса болотного сохраняют привлекательность и зелёный цвет до самых заморозков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в природных парках столицы наблюдатели заметили ястребов-тетеревятников и перепелятников, а также коршунов, канюков и осоедов, занесённых в Красную книгу Москвы.