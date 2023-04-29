Стало известно о втором беспилотнике, атаковавшем нефтебазу в Севастополе Развожаев: в атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два беспилотника

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Михаил Развожаев

Нефтебазу в Севастополе атаковали два беспилотных летательных аппарата, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он указал, что повреждены четыре цистерны. Остальные резервуары пожар не затронул, поскольку они изолированы, передает РИА Новости.

Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два, — сказал глава города.

Пожар на нефтебазе в Севастополе вспыхнул утром 29 апреля. Развожаев сообщил, что резервуар с топливом загорелся в Казачьей бухте в районе улицы братьев Манганари в результате попадания дрона. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, ему был присвоен четвертый ранг сложности. Никто не пострадал.

Ранее беспилотник атаковал нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, после чего начался пожар. На тушение возгорания были направлены силы и средства местного гарнизона. Минобороны информацию не комментировало.

В конце февраля Telegram-канал Baza сообщил, что начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе Краснодарского края. По данным канала, на базе произошел пожар, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. В Минобороны эту информацию также не комментировали.