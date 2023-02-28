Нефтебаза «Роснефти» загорелась после атаки беспилотников Baza: беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтебазу «Роснефти» в Краснодарском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе Краснодарского края. По данным канала, на базе произошел пожар, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Baza сообщает, что повреждено здание бойлерной рядом с нефтехранилищем, однако резервуары с нефтью не затронуты, пострадавших нет. Пожар ликвидировали за 20 минут.

Ранее украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково». На месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. При этом проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела не возникло.

Ранее был задержан житель Брянской области, который атаковал с помощью беспилотника нефтебазу в Сураже. Он получил инструкции по проведению диверсии от человека, находящегося на Украине, и за их выполнение получил вознаграждение в $700.