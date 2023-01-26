Раскрыта личность подозреваемого в подрыве нефтебазы в Брянской области Mash: атаковавший нефтебазу в Брянской области был бывшим военнослужащим

Фото: Shutterstock

Атаковавшим нефтебазу в Сураже Брянской области оказался местный житель, военнослужащий ВС России в отставке, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина получил за диверсию $700, однако позднее его сдал соучастник преступления.

Mash пишет, что мужчина запускал квадрокоптер над территорией нефтебазы по инструкции от человека, находящегося на Украине. Он сбросил снаряды на резервуары с горючим, после чего получил вознаграждение. Его сдал полиции другой диверсант, пытавшийся уничтожить релейный шкаф на железнодорожной станции Сураж. О том, задержала ли второго подозреваемого, Mash не сообщает.

24 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей.

Охранники засекли задымление на железнодорожной станции Сураж ночью, после чего они незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту приезда оперативников на место происшествия релейный шкаф (конструкция, где находятся приборы устройств автоматической блокировки и другое) полностью выгорел. Сбоев в движении поездов не произошло. Предварительно установлено, что диверсионное задание мужчина получил в Москве, когда работал на вахте.