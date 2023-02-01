Стали известны последствия удара ВСУ по «Дружбе» Шульгинов: проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела нет

Фото: EPA/ANDREI LIANKEVICH/ТАСС

Нефтепровод «Дружба»

Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» после попытки обстрела пока нет, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он добавил, что если и были какие-то повреждения, то они не повлияли на работу нефтепровода, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по трубопроводу в Брянской области.

Пока [«Транснефть»] не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем [с прокачкой], хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода, — сказал Шульгинов.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в месте удара образовалась воронка диаметром 20 метров. НПС, через которую ежегодно поставляется в Европу свыше 33 млн тонн нефти, получила незначительные повреждения, она временно лишилась электроснабжения.

По сведениям Mash, в результате удара никто не пострадал, весь персонал НПС был своевременно эвакуирован.

Ранее сообщалось о задержании жителя Брянской области, атаковавшего нефтебазу в Сураже с помощью беспилотника. Инструкции по проведению диверсии он получил от человека, находящегося на Украине, и за их выполнение получил вознаграждение в $700. Полиции о нем стало известно со слов другого диверсанта, которого задержали при попытке уничтожить релейный шкаф на железнодорожной станции Сураж.