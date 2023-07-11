Разгром атаковавшего в Запорожской области подразделения ВСУ попал на видео «РВ»: ВСУ понесли потери при неудачной попытке нанести удар в Запорожской области

Фото: МО Украины

Российские военные нанесли сокрушительный удар по группе солдат ВСУ на Запорожском направлении, сообщает «Русская весна». Противник предпринял попытку атаковать с левого фланга, но попал под артиллерийский огонь.

По имеющимся данным, штурмовой отряд ВСУ выдвинулся в район населенного пункта Пятихатки с целью провести разведку боем. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как военные продвигались по грунтовой дороге вблизи частных домовладений, когда ВС РФ нанесли точечный удар.

Ранее аналитик Евгений Михайлов предположил, что на фоне проведения саммита НАТО украинские войска могут пойти на экстраординарную провокацию в зоне боевых действий.

По его мнению, наиболее вероятной целью атаки является Запорожская атомная электростанция, угрозу подрыва которой в последнее время Киев активно обсуждал. Как утверждает Михайлов, подобные действия наверняка получат необходимую поддержку со стороны западных правительств, где уже давно ждут от ВСУ успехов в рамках контрнаступления.

Специалисты уверены, что в случае диверсии на ЗАЭС зона заражения составит около 30 километров. Однако с последствиями атаки неизбежно столкнутся даже соседние страны.