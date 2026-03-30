30 марта 2026 в 11:35

Раскрыты новые детали поисков пропавших при переходе через Волгу детей

Самарские добровольцы присоединились к поиску пропавших в Ульяновске детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Самарской области присоединились к поискам двух подростков, пропавших в Ульяновске при переходе Волги пешком по льду, сообщила пресс-служба ульяновского поисково-спасательного отряда. Дети до сих пор не найдены.

В эти выходные благодаря водному подразделению ДПСО «ЛизаАлерт» Самарской области удалось отработать задачи на воде. Экипажи в общем количестве шести человек привезли с собой эхолот и осмотрели отдельные открытые участки воды с лодки, — говорится в сообщении.

Собранные волонтерами данные переданы в оперативные службы для последующей проверки с участием водолазов. Добровольцы выражают благодарность местным организациям за размещение прибывших из Самары поисковиков и обеспечение их горячим питанием.

Подростки 2011 года рождения пропали в ночь на 23 марта. Со слов матери, они отправились пешком через Волгу от микрорайона Нижняя Терраса в сторону Ленинского района.

За несколько часов до потери связи камеры наблюдения зафиксировали подростков на остановке, а затем на дамбе в Нижней Террасе. Их следы на снегу отследили с помощью квадрокоптера. Примерно в 300 метрах от правого берега следы теряются — в этом месте начинаются промоины.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде было обнаружено тело девочки, которая ранее вместе с двумя мальчиками провалилась под лед. Поисковые мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении детей. Тело ребенка было найдено в воде примерно в 10 километрах от места происшествия.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

