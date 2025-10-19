Раскрыто, сколько строений зачистили ВС России при освобождении Полтавки МО: при боях за Полтавку российские штурмовики зачистили более 500 строений

Российские военнослужащие зачистили более 500 строений во время освобождения Полтавки, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что группировка «Восток» освободила подготовленный противником район обороны площадью порядка 12 квадратных километров.

Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск «Восток». Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что армия России контролирует промышленную зону Херсона на левобережье Днепра, а также дачные поселки на островах в низовье реки. По его словам, освобождение самого города уже начато. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил России, действующие на Херсонском направлении, будут стремиться добиться успехов в освобождении административного центра до конца 2025 года. Он отметил, что ВСУ испытывает трудности с переброской резервов на это направление.