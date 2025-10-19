Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:30

Раскрыто, сколько строений зачистили ВС России при освобождении Полтавки

МО: при боях за Полтавку российские штурмовики зачистили более 500 строений

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие зачистили более 500 строений во время освобождения Полтавки, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что группировка «Восток» освободила подготовленный противником район обороны площадью порядка 12 квадратных километров.

Противник потерял подготовленный район обороны площадью более 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены штурмовиками группировки войск «Восток». Подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что армия России контролирует промышленную зону Херсона на левобережье Днепра, а также дачные поселки на островах в низовье реки. По его словам, освобождение самого города уже начато. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил России, действующие на Херсонском направлении, будут стремиться добиться успехов в освобождении административного центра до конца 2025 года. Он отметил, что ВСУ испытывает трудности с переброской резервов на это направление.

ВСУ
СВО
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.