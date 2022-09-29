Раненого военкома Усть-Илимска вывели из комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военком Александр Елисеев, получивший тяжелое ранение при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, выведен из медикаментозной комы. Его состояние остается стабильно тяжелым, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Врачи делают все необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен, — написал глава региона.

Кобзев уточнил, что военком находится на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Он также поблагодарил врачей за работу.

Ранее исполняющий обязанности главы Минздрава Иркутской области Алексей Шелехов рассказал, что военком был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. В результате ранений в грудь и поясничную область у него были повреждены легкие, сломаны ребра и ключица. После того, как военком был прооперирован, его состояние стабилизировалось.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла утром 26 сентября во время мероприятий по частичной мобилизации. Огонь открыл 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин. Свой поступок он объяснил тем, что его двоюродному брату пришла повестка. Мужчина также рассказал, что в ходе спецоперации на Украине погиб его лучший друг. Городской суд Усть-Илимска арестовал Зинина на два месяца.