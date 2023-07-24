Ракетные удары «Аллигаторов» по ВСУ показали на видео Опубликовано видео работы экипажей Ка-52 по бронетехнике ВСУ на Времевском выступе

Фото: МО РФ

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО. На кадрах показаны удары управляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ на Времевском выступе.

На видео видно, как российские летчики бьют по тяжелой технике противника. Прямыми попаданиями ракет все цели были уничтожены. Звуковой дорожкой к ролику выбрали ремикс на песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный».

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ожесточенных боев у населенного пункта Клещеевка, что рядом с Артемовском. «РВ» отмечал, что украинские войска пытаются наступать на южном фланге города уже несколько месяцев, предпринимая безуспешные попытки прорыва обороны российских сил, при этом бои идут сразу по нескольким направлениям практически не прекращаясь.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа при выполнении огневых задач в зоне СВО. На кадрах продемонстрировали выдвижение танкистов на закрытую позицию и произведение выстрела.