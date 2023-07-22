«РВ» показала тяжелейшие бои у Клещеевки

Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры тяжелейших боев у Клещеевки. По словам военкоров, украинская армия пытается прорвать фланг и взять под огневой контроль.

Как сообщает канал, Вооруженные силы Украины уже несколько месяцев наступают на южном фланге Артемовска. Бои идут не прекращаясь по нескольким направлениям. Также военкоры отмечают, что юго-западнее Артемовска и севернее Клещеевки украинская армия пытается выбить российские войска из опорных пунктов в лесопосадках.

«Военкоры Русской Весны» сообщают, что ударные вертолеты ВКС России уничтожили две боевые бронемашины ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой. Кроме того, по данным канала, несколько украинских танков подорвались на минах и были уничтожены российской артиллерией. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ожесточенных боев у Белогоровки. По их данным, российские военные нанесли серию артиллерийских ударов по расположениям Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки на западе ЛНР. Сообщалось о применении гаубицы и реактивных систем залпового огня. Минобороны России эту информацию еще не подтвердило.