Работник ЧОПа сбил на авто мальчика на переходе и попал на видео Семиклассник попал под колеса автомобиля ЧОПа на нерегулируемом переходе в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник ЧОПа «Титан» на брендированной машине сбил семиклассника на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Санкт-Петербурга. Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». Подростка отбросило в сторону после столкновения, но он тут же встал на ноги и ушел с проезжей части.

Позже медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы. Водитель частного автобуса, двигаясь с находящимися в салоне пассажирами, не обеспечил безопасность при съезде на шоссе. В результате он столкнулся с другим автобусом. Травмы получили еще девять человек.

18 июля автомобиль Ford столкнулся с «Газелью» на трассе в Татищевском районе под Саратовом. В аварии погибли три человека, включая ребенка. Кроме того, травмы получили водитель «Газели» и 17-летний пассажир Ford Kuga. Пострадавшие были доставлены в больницу. Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с Ford Kuga.