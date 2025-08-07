Пытавшихся отравить российского военного сняли на видео в момент покушения

ФСБ показала видео с двумя подростками, задержанными в Новосибирской области за попытку отравить российского военнослужащего. На кадрах, опубликованных ТАСС, запечатлен момент совершения ими преступления.

На видео показано, как два человека в капюшонах, приблизившись к автомобилю Nissan Juke бойца ВС РФ, нанесли неизвестное вещество на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Следствие полагает, что это было химическое вещество, которым они пытались отравить военного. Заметив съемку, злоумышленники растерялись и отвернулись от камеры.

В ходе допроса один из подозреваемых признался, что они, обнаружив «заказ» в интернете, решили убить бойца ВС РФ. Юноши должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении покушения на жизнь военнослужащего Минобороны. В спецслужбе выяснили, что преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.