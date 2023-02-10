Пятиклассник остался без селезенки после драки подушками

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Ученик кадетской школы в городе Гусев Калининградской области получил разрыв селезенки, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Шуточная битва подушками переросла в настоящую потасовку, в результате которой пятиклассника сильно ударили в живот.

После удара школьник побледнел, его начало тошнить. Прибывшие врачи не обнаружили ничего серьезного, однако состояние мальчика начало ухудшаться, его увезли в больницу. В итоге пятикласснику пришлось удалить разорванную селезенку и сделать переливание крови. Сейчас 11-летний мальчик не ходит и пьет только воду.

Ранее в одном из московских детских садов ребенок умер от удушья во время дневного сна. По предварительным данным, воспитанник мог захлебнуться рвотой, из-за чего у него началась асфиксия.

По словам директора учебного заведения, ребенок не жаловался на плохое самочувствие. Она отметила, что воспитательница во время дневного сна никуда не отходила от детей и была рядом с воспитанниками во время тихого часа.