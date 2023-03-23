Пьяные артисты Ледового театра провалились под лед В Санкт-Петербурге артисты Ледового театра провалились под лед Фонтанки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди на льду (архивное фото)

Два пьяных артиста Ледового театра провалились под лед Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Танцоров на льду доставили с переохлаждением в Мариинскую больницу, но вскоре выписали.

По данным канала, 19-летний Иван Бельков после отдыха с друзьями решил выйти на лед и покататься без коньков. Однако лед оказался слишком тонким и не выдержал, из-за чего молодой человек провалился в воду. SHOT сообщает, что на помощь фигуристу бросился тренер по скольжению Александр Гришин. Он тоже оказался подо льдом, однако смог выбраться сам. В итоге вытащить Ивана помогли автомобилисты, которые одолжили буксировочный трос, уточняет канал.

20 марта стало известно, что основатель российской группы Cream Soda пропал в Ярославской области, провалившись под лед. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. К поискам пропавших привлекали водолазов. 21 марта родные и близкие Свиргунова опознали его тело.