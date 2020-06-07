Путин поздравил карельцев со 100-летним юбилеем республики

Президент России Владимир Путин пожелал развить туристический и экономический потенциал Карелии, повысить уровень жизни в поздравлении со 100-летним юбилеем республики.
Карелия обладает серьёзным потенциалом развития. <...> Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона, — цитирует Путина ТАСС.
Президент отдельно поздравил карельских ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, подпольщиков и тружеников тыла, которые противостояли финской оккупации, а после — восстанавливали республику.
Юбилейный отсчёт ведут с момента образования Карельской трудовой коммуны в 1920 году. В 1940-1956 года Карело-Финская ССР была республикой в составе СССР, но позже стала автономией РСФСР.
Как писал NEWS.ru, с 20 июня в Карелии ужесточаются санитарные требования для борьбы с распространением коронавируса: персонал предприятий или организаций, которые обслуживают большой поток посетителей, обяжут носить защитные очки или экраны.
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