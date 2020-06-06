Власти Карелии объявили о новых санитарных ограничениях

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Россияне, которые приезжают в Приморский край, больше не будут отправляться на 14-дневный карантин. Ограничительная мера, введённая из-за распространения коронавируса, отменена с 7 июня региональным штабом по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства края. Отмечается, что вступили в силу новые правила, согласно которым приезжающие в Приморье из неблагополучных по коронавирусу регионов россияне должны будут заполнять специальную анкету....