Власти Карелии объявили о новых санитарных ограничениях

В Карелии вводятся новые санитарные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь персонал предприятий или организаций, в которых большой поток посетителей, обязан будет носить защитные очки или экраны.
Новые ограничения вводятся с 22 июня,
Парфенчиков также призвал всех жителей республики соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Нам нужно научиться жить в новых условиях, — отметил он.
Эти правила призваны компенсировать ограничения, которые были сняты в республике накануне.
Ранее глава Республики Карелия подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00. С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов. Позднее ограничения были ослаблены и купить спиртное можно было до 16, а затем и до 19 часов. Кроме того, власти приняли решение открыть турбазы и кемпинги. Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов, сообщал NEWS.ru.
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