Путин пообещал посодействовать возведению батутного центра в Петербурге

Президент России Владимир Путин провёл беседу в режиме видеоконференции с ветераном войны и рекордсменом мира по акробатике Игорем Виноградовым. Он пообещал ему посодействовать в строительстве батутного центра в Санкт-Петербурге.
Беседа проходила в рамках встречи по видеосвязи с членами всероссийской организации «Мы вместе».
У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки — Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня — чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. У меня большая к вам просьба — помогите нам, — обратился Виноградов к российскому лидеру.
Путин пообещал рекордсмену батут, однако попросил его самостоятельно не показывать упражнения на тренажёре из-за возраста. Виноградову на данный момент 91 год. Он работает тренером.
Договорились, — подытожил Путин.
NEWS.ru писал ранее, что президент России пообещал «подтолкнуть» принятие решения по созданию национального парка «Тогул» в Алтайском крае.
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