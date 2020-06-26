Путин пообещал посодействовать возведению батутного центра в Петербурге

https://static.news.ru/photo/b86e20bc-b7b2-11ea-8061-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл беседу в режиме видеоконференции с ветераном войны и рекордсменом мира по акробатике Игорем Виноградовым. Он пообещал ему посодействовать в строительстве батутного центра в Санкт-Петербурге.

Беседа проходила в рамках встречи по видеосвязи с членами всероссийской организации «Мы вместе».

У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки — Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня — чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. У меня большая к вам просьба — помогите нам, — обратился Виноградов к российскому лидеру.

Путин пообещал рекордсмену батут, однако попросил его самостоятельно не показывать упражнения на тренажёре из-за возраста. Виноградову на данный момент 91 год. Он работает тренером.

Договорились, — подытожил Путин.

NEWS.ru писал ранее, что президент России пообещал «подтолкнуть» принятие решения по созданию национального парка «Тогул» в Алтайском крае.