https://static.news.ru/photo/233fc54c-cfc6-11e9-971a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин гордится тем, что Дальний Восток стал символом новаторства, открытости страны и решимости избавляться от всякого рода барьеров для делового и личного общения.

Российский лидер похвалил регион на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт ТАСС . Россия, по его словам, заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался безопасным и стабильным.

Политик пояснил, что позитивные тенденции развития российской территории были бы невозможны без конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Россия строит отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией и другими странами АТР на принципах взаимного уважения, подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал News.ru, Путин в резких выражениях раскритиковал идею о Дальнем Востоке как о «балласте» для России. В ответ на реплику главы Якутии о неких людях, которые пренебрежительно отзывались о регионе, президент заявил, что так могли выразиться только «придурки».