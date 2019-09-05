Президент РФ Владимир Путин гордится тем, что Дальний Восток стал символом новаторства, открытости страны и решимости избавляться от всякого рода барьеров для делового и личного общения.
Российский лидер похвалил регион на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт
Политик пояснил, что позитивные тенденции развития российской территории были бы невозможны без конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Россия строит отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией и другими странами АТР на принципах взаимного уважения, подчеркнул глава государства.
Как ранее сообщал News.ru, Путин в резких выражениях раскритиковал идею о Дальнем Востоке как о «балласте» для России. В ответ на реплику главы Якутии о неких людях, которые пренебрежительно отзывались о регионе, президент заявил, что так могли выразиться только «придурки».