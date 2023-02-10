Вагнеровцы перерезали почти все пути снабжения ВСУ в Артемовске Пушилин: бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Боец ЧВК «Вагнер»

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали три из четырех путей снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске, передает РИА Новости. По его словам, вагнеровцам удалось закрепиться в северной части населенного пункта.

На Артемовском направлении ЧВК «Вагнер» сейчас в северной части уже закрепились, обошли Артемовск с северной, южной и восточной части. По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения [украинских войск], — сказал Пушилин.

По его словам, для снабжения ВСУ остается только одна трасса — Артемовск — Часов Яр.

При этом советник Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, у ВСУ есть другие пути для поступления резервов, подкрепления и боеприпасов, например грунтовые дороги или тропы вдоль лесополос, однако все они находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приказал военным в Артемовске держаться до получения необходимого им западного оружия. По его словам, город не имеет большого значения со стратегической точки зрения, однако уже стал символом стойкости украинской армии и должен быть удержан столько, сколько позволяет время.