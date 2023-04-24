Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске Пушилин заявил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденной части Артемовска

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска, рассказал ТАСС на просветительском марафоне Российского общества «Знание» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что обстановка в городе остается напряженной.

Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК «Вагнер» в западной и северо-западной частях Артемовска, — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас российские бойцы подошли к достаточно сложному участку в Артемовске. По словам Пушилина, он представляет собой квартал высоток, где Вооруженные силы Украины организовали оборону.

Врио главы ДНР сообщил, что российские бойцы продвигаются вперед за железной дорогой, находящейся в Артемовске. По его словам, сейчас проводится активная работа, чтобы окончательно перерезать последний путь снабжения противника. Кроме того, он отметил, что бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступать сразу по четырем направлениям. Он подчеркнул, что российские подразделения остановили их «ценой очень серьезных усилий».