Пушилин подписал указ о переименовании Донецка на три дня в году Пушилин: Донец трижды в год будут именовать старым названием Сталино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, опубликованный на сайте республики, согласно которому три дня в году Донецк будет именоваться старым названием Сталино. Так город назывался с 1929 до 1961 годы. Предыдущее имя будет возвращаться к Донецку 9 мая, 22 июня и 8 сентября — в День Победы, день начала Великой Отечественной войны и в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной, — говорится в указе.

На фоне отказа от советских и связанных с Россией названий топонимов на Украине власти ДНР до входа в состав РФ начали возвращать прежние топонимы городам, населенным пунктам и улицам. Еще в марте 2022 года власти республики приняли постановление, которое автоматически вернуло все названия населенных пунктов в ДНР. Так, например, город Бахмут, каковым он назывался еще во времена Российской империи и после 2015 года, стал, как и в СССР, Артемовском, Лиман — Красным Лиманом, Должанск — Свердловском, Покровск — Красноармейском.