Прошлое и позапрошлое: как власти возвращают и отменяют советские названия Пока на присоединённых территориях возвращают названия времён СССР, в разных регионах РФ наблюдается обратная тенденция

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

На территориях, перешедших в 2022 году под контроль Москвы, с начала СВО происходило возвращение названий улиц и других географических обозначений эпохи СССР. В противовес этому в «старых» регионах России в основном идёт обратная тенденция. Тема связанного с событиями XX века топонимического ребрендинга охватила и другие регионы. Так, например, в Волгограде до сих пор не утихают споры по поводу переименования его в Сталинград. В соседнем Саратове обратная ситуация. Там градозащитники бьются против попытки отменить память об американских рабочих — анархистах Николло Сакко и Бартоломео Ванцетти, именами которых в советские годы была названа одна из улиц в центре города. Похожие процессы наблюдались в минувшем году и в Крыму, где власти «декоммунизировали» как минимум две улицы Симферополя, вернув им дореволюционные названия. NEWS.ru узнал, как советские и «досоветские» топонимы меняют друг друга в новых и старых регионах.

По пути к Жданову и Менжинскому

На фоне отказа от советских и связанных с Россией названий топонимов на территории Украины власти ДНР и ЛНР ещё до включения их в состав РФ активизировали обратный процесс. Так, в марте 2022 года обе республики приняли постановления, которые автоматически вернули все названия населённых пунктов в ДНР, а в ЛНР — ещё и улиц, переулков, проездов, площадей, парков и скверов «и других градостроительных объектов» на момент провозглашения независимости этих территорий от Киева весной 2014 года. Так, например, город Бахмут, каковым он назывался ещё во времена Российской империи и после 2015 года, стал, как и в СССР, Артёмовском, Лиман — Красным Лиманом, Должанск — Свердловском, Покровск — Красноармейском.

Впоследствии, в июне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, разрешающий местным властям переименовывать улицы и районы населённых пунктов региона. Там была создана Межведомственная комиссия по вопросам присвоения наименований, переименования географических объектов.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Денис Пушилин

В итоге в перешедших под контроль армии РФ населённых пунктах происходило возвращение советских имён улицам, площадям и другим топонимам. Так, например, в ноябре 2022 года в Мариуполе Морской бульвар стал Комсомольским, а бульвар Меотиды — бульваром 50 лет Октября, улица Украинского казачества — улицей Орджоникидзе, а проспект Свободы — Ленинградским, площадь Свободы — площадью Ленина, улица Героев Украины — проспектом Маршала Жукова. В последнее время в местных СМИ публикуются материалы с намёком на возможное переименование самого Мариуполя в Жданов. Это название город носил с 1948 по 1989 год в честь своего уроженца, большевика Андрея Жданова.

Как отмечает создатель проекта «Колокол утраченного» Станислав Савушкин, который выступает против советских топонимов и за возвращение дореволюционных, в ЛНР и ДНР «де-факто возвращены все названия городов и посёлков, существовавшие на май 2014 года», но в отдельных городах «могут сохраняться топонимы, возвращённые или переименованные после 2014 года: чётких указаний на этот счёт в ДНР нет».

В Запорожской и Херсонской областях, по словам Савушкина, «ситуация несколько иная», и указы, как в ДНР и ЛНР, там не принимались. Но периодически власти РФ предпринимали шаги по «советизации» топонимики. Так, например, было в Херсонской области в августе 2022 года, где чиновники планировали вернуть городам советские названия. Однако несмотря на обещания убитого впоследствии замглавы региона Кирилла Стремоусова переименовать город Алёшки в Цурюпинск, до настоящего времени этого не произошло.

В декабре назначенный Москвой ВРИО главы Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о возвращении советских имён улицам, аллеям и паркам. Чиновник заявил, что это делается «в целях восстановления исторической справедливости и сохранения истории региона», напомнив, что украинские власти «переименовали почти 600 улиц».

Например, в посёлке Михайловка Васильевского района Запорожской области улица Центральная вновь получит имя Ленина, Независимости — Дзержинского, Школьная — Островского, Вишнёвая — Артёма, Тенистая — Карла Маркса, Урожайная — Терешковой, Таврическая — Комсомольской, Приветливая — Советской, Патриотическая — 40 лет Октября, Святопокровская — 50 лет Советской власти, Мира — 50 лет ВЛКСМ, Солнечная — Красногвардейской. Улицы Ленина, Советские и Маркса также проявятся в других небольших поселениях региона, контролируемых РФ, а село Тарсалак вновь станет Октябрьским.

В городе Мелитополе Запорожской области российские власти назвали улицу Дмитрия Донцова именем сотрудника НКВД Павла Судоплатова, известного организацией диверсионных операций СССР за границей, в том числе убийств лидера Левой оппозиции в СССР Льва Троцкого и украинского националиста Евгения Коновальца. Знаменитый советский разведчик был уроженцем этого населённого пункта и являлся этническим украинцем.

Фото: zapgov.ru

Помимо этого, на днях глава администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что в соответствии с указом врио губернатора Запорожья в городе «исторические названия» будут возвращены 55 улицам, 30 переулкам и одной площади. Часть из них, по словам чиновницы, в 2016 году «были переименованы в честь украинских нацистских идеологов». Однако под ребрендинг попали не только нейтральные топонимы или связанные с деятелями украинского национального движения, но и, например, названные в честь советских героев Второй мировой войны.

Так, например, под переименование в Мелитополе попала улица генерала Ивана Петрова — героя Советского Союза, участника гражданской и Второй мировой войн, который в 1941–1942 годах руководил обороной Одессы и Севастополя, а также участвовал в берлинской операции Красной армии 1945 года. Улицу Петрова решено назвать именем главы НКВД СССР в 1926–1934 годах Вячеслава Менжинского. Также переименованию подверглась улица дважды Героя Советского Союза, лётчика-аса Султана Амет-Хана, который участвовал в Сталинградской битве и освобождении Берлина. Улице Амет-Хана вернут название Октябрьская. Ещё переименованию подверглась улица советского кинорежиссёра Александра Довженко и советско-украинского академика, учёного-металлурга Бориса Патона.

Декоммунизация «на минималках»

На территории других регионов в 2022 году и ранее наблюдалась обратная картина — чиновники там в основном отменяли советские названия и либо возвращали дореволюционные, либо придумывали новые.

Так, например, в Геленджике Краснодарского края в декабре главную улицу города, носящую имя революционера и первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, переименовали в проспект Геленджикский. Причём, как отмечают местные СМИ, власти не советовались с жителями, а также детально не объяснили ни причину ребрендинга, ни его стоимость. В январе мэр города Алексей Богодистов лишь сообщил, что главная цель переименования — «курортная составляющая».

Главная улица нашего курорта достойна носить имя своего города. Новый проспект станет лицом Геленджика, — заявил чиновник.

Фото: gelendzhik.org Проспект Геленджикский, Геленджик

В Крыму власти Симферополя переименовали располагающиеся в центральной части города улицы Карла Маркса и Шмидта в Екатерининскую и Потёмкинскую. Первая получила своё дореволюционное название в конце XIX века в честь императрицы Екатерины II, которая считается основательницей крымской столицы. После 1917 года улица сначала носила имя Льва Троцкого, а затем Карла Маркса. Вторая переименованная улица изначально получила своё возвращённое название в начале XX века в честь имперского военного деятеля Григория Потёмкина-Таврического, который занимался колонизацией региона. В советское время улицу переименовали в честь одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года на крейсере «Очаков» Петра Шмидта.

Жители жаловались, что десоветизация симферопольских улиц произошла без их согласия. Власти лишь дали гражданам три года на переоформление документов.

Летом 2022 года скандал разразился во Владимире. Там в июле местные депутаты одобрили переименование улицы Парижской коммуны в улицу имени Романа Кутузова — генерала и местного жителя, погибшего на Украине. Проживающие там горожане выступили против ребрендинга, аргументируя недовольство тем, что им придётся менять большое количество документов. Также владимирцы возмущались тем, что власти не приняли во внимание мнение историков, краеведов и рядовых горожан.

Фото: NEWS.ru

Не без скандалов обошлось переименование за 48 часов в апреле 2022 года одной из центральных улиц Саратова — проспекта Кирова в проспект Петра Столыпина. Последний в начале XX века был губернатором региона, позже, уже в должности министра внутренних дел, вошёл в историю как организатор жёсткого подавления революции 1905–1907 годов, после чего стал премьер-министром самодержавного правительства. В данном случае речь шла не о восстановлении дореволюционного названия — в XIX веке новоиспечённый проспект Столыпина назывался Немецкой улицей, после Февральской революции — улицей Республики, а с 1935 года — проспектом Кирова. Против решения местных властей выступили представители КПРФ. В день, когда стали менять таблички, активисты вышли на улицы и якобы мешали торжественной церемонии переименования, в результате за «мелкое хулиганство» был оштрафован депутат регионального заксобрания Александр Анидалов.

В конце 2022 года власти Саратова выступили с инициативой переименования другой центральной улицы, носящей имя участников рабочего движения в США Николло Сакко и Бартоломео Ванцетти, казнённых в 1927 году. Чиновники предлагали дать улице Сакко и Ванцетти на выбор три названия. Одно — в честь писателя Михаила Булгакова, который бывал в одном из домов на этой улице, где жила семья его супруги Татьяны Лаппа. Второй — в честь Константина Симонова, жившего в Саратове на другой улице, но посвятившего стихотворение улице Сакко и Ванцетти. Третий вариант — Дмитриевская, одно из дореволюционных названий улицы в честь зажиточной горожанки из XIX века, жены советника казённой палаты Марии Дмитриевой.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press г. Саратов

Против переименования высказались градозащитники и краеведы, которые начали собирать подписи под петицией к мэру Саратова с требованием не допустить этого и даже высказали свои претензии спикеру, уроженцу региона Госдумы Вячеславу Володину. Последний посетовал на то, что у городских властей нет диалога с населением по этому вопросу, однако свою позицию по поводу отмены советского топонима не высказал. Надо отметить, что попытки переименовать улицу Сакко и Ванцетти в Саратове предпринимаются не первый год — в 2015-м против этого публично выступали местные жители.

Новое и хорошо забытое

Одним из центров постсоветских переименований в последнее время стала Тверь, которая во время СССР называлась Калинин. Так, в 2020 году власти города переименовали проспект 50 лет Октября в проспект имени Николая Корыткова, который в 1960–1978 годы возглавлял Калининский обком КПСС.

В 2018 году в Твери переименовали улицу Володарского и Советскую площадь, назвав их, соответственно, в честь уроженца города поэта Андрея Дементьева и жившего в XIII веке князя Михаила Тверского. В 2020 году последнее название «уточнили» и дополнили, и теперь главное пространство города носит название «площадь Святого благоверного князя Михаила Тверского».

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press г. Тверь

В городе Ржеве Тверской области в 2021 году местные депутаты «распрощались» с улицей Робеспьера. Её назвали именем бывшего директора местного электромеханического завода Игоря Верещагина.

На родине Ленина — в Ульяновске — в 2018 году отказались от имени вождя мирового пролетариата в названии одной из центральных площадей и возвратили ей топоним времён самодержавия. До 2018 году в Ульяновске было две площади, связанные с именем знаменитого уроженца города, — площадь Ленина и площадь 100-летия Ленина. Пять лет назад одной вернули старое название Соборная, а вторая стала просто площадью Ленина. Против этих пертурбаций выступали представители КПРФ, обвиняя власти в том ,что они «снова борются с советскими символами». Немногим ранее также в Соборную площадь власти соседней Пензы переименовали центральную Советскую площадь.

Дореволюционный топоним «Соборная площадь» был столь же сильно распространён во времена самодержавия, как «Ленина» или «Советская» в годы СССР. Так до 1917 года называли места возле православных центральных храмов и кафедральных соборов. Сегодня этот топоним есть в десятках российских городов, как правило возвративших прежние имена после 1991 года. В последнее время, помимо Ульяновска и Пензы, планы дать такое же название путём отмены «коммунистического» топонима озвучивались, например, в Архангельске. Там Соборной хотят назвать Профсоюзную площадь, которая, правда, в начале прошлого века была Театральной. Инициатива принадлежит местной клерикальной общественности и выдвигалась уже не один раз, поскольку там располагается храм РПЦ. Так, в 2015 году, как утверждает православное издание «Церковный вестник», идею переименования подержал мэр Архангельска. Но пока площадь в Архангельске носит прежнее название.

В Тамбове близкая к РПЦ группа граждан хотела в 2019 году переименовать улицу Степана Разина (имя русского бунтовщика она носит с 1918 года, а некогда была... Соборной) в улицу святителя Питирима, но после протестов горожан в 2019 году к этой идее не возвращались.

Как правило, недовольство переименованиями приводит к тому, что власти «включают заднюю», свидетельством чему следующие примеры.

В марте 2022 года в городе Тарусе Калужской области власти отменили собственное решение 2020-го о возвращении дореволюционных имён 15 улицам и центральной площади Ленина. Инициатором переименования был глава района Руслан Смоленский, который также лишился своей должности.

Никто не спросил тарусян, хотят ли они жить на Овражных, Кирпичных и прочих Лесопильных улицах или их вполне устраивают родные Пионерские, Декабристов и Луначарского. Никто не потрудился посчитать, в какую сумму обойдется небогатому городскому бюджету смена вывесок и замена документов, — критиковал планы переименования зампред КПРФ Юрий Афонин.

Он напомнил, что жители Тарусы проводили против решения властей митинги и пикеты, а также писали обращения в различные инстанции.

Похожая история произошла в 2020 году в городе Короче Белгородской области. Там власти решили переименовать 10 улиц. В частности, улицу Карла Маркса хотели назвать улицей Покровской, Интернациональную — Рождественской, Урицкого — Зелёной, Карла Либкнехта — Никольской, Пролетарскую — Кромского, Дзержинского — Коваленко, Володарского — Величко, Октябрьской — переулком Покровский, переулок Карла Либкнехта — Никольским переулком, переулок Кромского — Рождественским переулком. Но в итоге, как и в Тарусе, чиновники отказались от этой затеи из-за протестов жителей.

В конце 2022 года дискуссии вызывали попытки переименовать улицу Карла Маркса в Якутском селе Чурапча. Местные депутаты по предложению ветеранов спорта планировали дать ей имя уроженца Чурапчинского улуса олимпийского чемпиона 1976 года по вольной борьбе Павла Пинигина. Однако против выступили представители КПРФ, в результате пока вопрос повис в воздухе.

Фото: shutterstock Улица Восстания в Санкт-Петербурге

Много лет обсуждается вопрос возвращения десяти «номерным» Советским улицам и улице Восстания в Петербурге дореволюционных названий Рождественские и, соответственно, Знаменская. Соответствующую рекомендацию в ноябре 2017 года приняла топонимическая комиссия при правительстве города. Аналогичная ситуация с улицей Володарского в Екатеринбурге, которой хотят вернуть название Богоявленская. Также в 2021 году выдвигалась инициатива ребрендинга площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. В Подмосковье уже давно идут споры по поводу возвращения старого названия Богородск городу Ногинску (недавно об этом высказывался даже глава МИД Сергей Лавров), а городу Тутаеву Ярославской области — Романов-Борисоглебск. Однако пока о решениях в пользу отказа от социалистической топонимики в этих и многих других случаях неизвестно.