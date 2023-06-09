Пушилин: освобождение Марьинки не затянется

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Марьинка, куда были дополнительно переброшены чеченские подразделения, в скором времени будет освобождена, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, он ожидал более быстрого решения вопроса, но российским войскам пришлось столкнулся с серьезным сопротивлением.

И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться, — подчеркнул Пушилин.

Он также добавил, что ВСУ активно перемещает свои резервы в регион, хотя и не в таких масштабах, как в Артемовске. Пушилин отдельно отметил важность продолжения движения вперед и освобождения других населенных пунктов. Это поможет снизить или минимизировать обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, уверен Пушилин.

Марьинка — это пригород Донецка, расположенный вблизи Петровского района столицы ДНР, где находятся значительные позиции украинских вооруженных сил.

Ранее Пушилин заявил, что найден стратегический инвестор для проекта технопарка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он при этом не стал называть конкретную компанию или предпринимателя, но добавил, что проектом занимаются специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях. По его словам, все должно вписаться в мастер-план города.