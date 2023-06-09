Проекту технопарка на «Азовстали» нашли инвестора Пушилин: найден стратегический инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Фото: V Ictor / XinHua / Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что найден стратегический инвестор для проекта технопарка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает РИА Новости. Он при этом не стал называть конкретную компанию или предпринимателя, но добавил, что проектом занимаются специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях. По его словам, все должно вписаться в мастер-план города.

С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется, — рассказал Пушилин.

Также отмечается, что «Азовсталь» — это и технопарк, и экопарк, а работа по развитию объекта, которая будет проведена, «будет колоссальной».

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру. Ему и премьер-министру Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин ранее поручил устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах.