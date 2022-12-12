Пушилин назначил нового мэра Дебальцево Пушилин назначил экс-замглавы Шахтерска Желновача мэром Дебальцево

Фото: dan-news.info

Дебальцево

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил мэром города Дебальцево Сергея Желновача, следует из опубликованного указа. Ранее чиновник занимал пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.

Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой администрации города Дебальцево, — говорится в сообщении.

Ранее Пушилин освободил от должности главу администрации населенного пункта Дебальцево Игоря Захаревича. Причины решения не уточнялись.

Незадолго до отставки Захаревича Пушилин во время совещания с главами администраций населенных пунктов раскритиковал их за недостаточно оперативные действия по ремонтно-восстановительным работам и помощи жителям в преддверии зимы. В частности, он заявил, что в ряде населенных пунктов не сформированы аварийные бригады и не заключены договоры на приобретение стройматериалов для граждан.

Кроме того, врио главы ДНР тогда обратил внимание на то, что местные администрации затягивают выплаты компенсаций людям, чье жилье и имущество подверглось повреждениям, а из 12 тысяч приготовленных на зиму обогревателей на руки были выданы 150 штук.