Псковский губернатор назвал лучшее народное средство против коронавируса

https://static.news.ru/photo/107275e4-74e5-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ведерников Фото: pskov.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что многие народные средства, которые местные жители считают эффективными против коронавируса, будут оказывать положительный эффект, если использовать их, находясь на изоляции.

Янтарь — лучшее средство в борьбе с коронавирусом, но он помогает только дома. Когда вы дома с ним сидите — он помогает, а на улице не работает, — пошутил Ведерников в эфире Псковского агентства информации, сообщает РИА Новости.

По его словам, жители Псковской области могут использовать народные средства, но в пределах своей квартиры.

Ведерников выразил признательность медикам. Он извинился, что в регионе пока не получается создать те условия работы, которых эти врачи заслуживают. Глава региона пообещал обеспечить медперсоналу максимальный комфорт.

Также Ведерников поблагодарил местных жителей за ответственное отношение к ограничительным мерам.

В настоящий момент в Псковской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

NEWS.ru писал, что правительство Липецкой области начало собирать деньги на борьбу с COVID-19. Оно обратилась к региональным предприятиям и организациям с просьбой перечислять средства на счёт липецкого Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства.

Всего в России коронавирус диагностирован у 3548 человек, скончались 30 человек, излечились 235 пациентов.