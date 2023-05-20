Пропавшие в Кузбассе две девочки нашлись живыми СК сообщил о нахождении двух пропавших девочек в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов смогли найти пропавших двух девочек из поселка Ленинский Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, обе девочки живы, сейчас устанавливаются детали их исчезновения. Об их пропаже стало известно еще 18 мая.

В ходе поисковых мероприятий местонахождение малолетних было установлено, в настоящее время с ними работают следователи и следователи-криминалисты СК России, — говорится в сообщении СК.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, девочек нашли на трассе в трех километрах от поселка Ленинский.

О пропаже двухлетней и четырехлетней девочек сообщал ранее Следственный комитет. Девочки пропали вечером 18 мая — они вышли вдвоем погулять на улицу, и до сих пор не вернулись. В ведомстве уточнили, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители пьют. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чите пропал 15-летний подросток. Его поиски заняли три дня. Мальчика нашли живым в лесу неподалеку от соседнего населенного пункта. Семья, в которой воспитывается подросток, на профилактических учетах не состоит, сам мальчик ранее из дома не сбегал.

Поиски пропавшего не прекращались даже в ночное время, полицейским помогали волонтеры из организации Кости Долгова. В итоге подростка нашли утром 8 декабря: мальчик шел по лесу возле поселка Еремино.