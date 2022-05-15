Производственное здание «Глории Джинс» загорелось в Ростовской области

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в производственном здании компании «Глория Джинс» в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. Площадь возгорания составляет около 250 квадратных метров.

В 15:39 мск поступило сообщение о пожаре в производственном здании «Глория Джинс» в переулке Енисейский, 15, — сказал представитель ведомства.

К тушению пожара привлечены 58 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Томске произошёл пожар в спортивном комплексе. Площадь распространения огня составила 2500 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в трёхэтажном административном здании спорткомплекса на улице Мостовая в Томске поступило в 15 мая 00:31 по московскому времени. Когда первое подразделение спасателей прибыло на место происшествия, они зафиксировали огонь на крыше здания.