Производитель «КовиВак» прекратил производство вакцины Производитель вакцины «КовиВак» прекратил производство препарата из-за отсутствия потребности в нём

Вакцина для профилактики COVID-19 «КовиВак» / Фото Александр Папырин/ТАСС

Фармацевтическая компания «Нанолек» прекратила производить вакцину от COVID-19 «КовиВак», поскольку не получала заявок от Минздрава РФ на её производство с декабря 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании Максим Стецюк, которого цитирует ТАСС. По его словам, на данный момент на складах хранится порядка трёх миллионов доз препарата.

И у нас, и у центра Чумакова есть она на складах, но мы пока не поставляем, потому что поставляем её только по заявке Минздрава, а заявки нет. Заявок не было в принципе, начиная с декабря. Мы наработали её в декабре-январе, — сказал Стецюк.

Он также выразил готовность возобновить поставки препарата, как только он потребуется.

«КовиВак» получил регистрацию в феврале 2021 года. В марте началось промышленное производство препарата. После того как вакцина вышла на рынок, запись на прививку ею несколько раз приостанавливалась в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах из-за большого числа желающих.