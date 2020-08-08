Профессор ВШЭ объяснил, почему акции в поддержку Фургала бессмысленны

https://static.news.ru/photo/ae4b5b50-d98a-11ea-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Профессор НИУ «ВШЭ» Олег Матвейчев заявил, что на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала выходит всё меньше людей, потому что они поняли всю бессмысленность своих действий.

По его словам, хабаровчане также потеряли интерес к Фургалу, узнав о долгах региона и сокращении налоговой базы. Кроме того, на акции выходят не только местные жители, но и приезжие из других регионов и иностранные граждане.

Очевидна глупость и бессмысленность какого-то протеста. Никто Фургала не отпустит. Будет суд идти ещё, следствие. А отпускать кого-то, потому что люди вышли, этого не будет в цивилизованной стране. Поэтому всё больше и больше людей понимают бессмысленность, — объяснил эксперт в интервью порталу Life.ru.

При этом Матвейчев напомнил, что ни одна революция не улучшила уровень жизни людей.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, которые произошли в 2004 и 2005 годах. Политика задержали 9 июля, позже президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности, а также назначил врио губернатора региона Михаила Дегтярёва.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса и режим повышенной готовности. В этот день на улицу вышли 12 тысяч человек. Постепенно число участников акций стало снижаться. Так, 5 августа в протестах участвовали примерно 80 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Он отметил, что люди устали от шума и митингов.