Проект о досрочной передаче участков в ДФО в собственность внесён в Госдуму

Законопроект, расширяющий перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность граждан в Дальневосточном федеральном округе, внесён в Госдуму.
Отмечается, что речь идёт о так называемом дальневосточном гектаре, который передаётся государством в безвозмездное пользование на пять лет и в собственность по истечении этого срока, при условии, что землёй пользовались.
Новый законопроект предполагает, что гражданин может получить участок в собственность и раньше пятилетнего срока. Для этого претендующий на участок должен у российского банка оформить кредитный договор на постройку жилья на своём участке. В этом случае после госрегистрации права собственности гражданина земля может пойти в залог кредита.
Как
Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что у получателей «дальневосточного гектара» возникли трудности с использованием земель для проектов по развитию туризма. Сенатор намеревался направить соответствующие запросы главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру развития Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.
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