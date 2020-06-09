Проект о досрочной передаче участков в ДФО в собственность внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/aef1f8f2-aa64-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: надальнийвосток.рф

Законопроект, расширяющий перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность граждан в Дальневосточном федеральном округе, внесён в Госдуму.

Отмечается, что речь идёт о так называемом дальневосточном гектаре, который передаётся государством в безвозмездное пользование на пять лет и в собственность по истечении этого срока, при условии, что землёй пользовались.

Новый законопроект предполагает, что гражданин может получить участок в собственность и раньше пятилетнего срока. Для этого претендующий на участок должен у российского банка оформить кредитный договор на постройку жилья на своём участке. В этом случае после госрегистрации права собственности гражданина земля может пойти в залог кредита.

Как сообщает ТАСС, власти ожидают при этом стимуляции строительства индивидуального жилья на Дальнем Востоке, а также стимулирования освоения «дальневосточных гектаров» на условиях осуществления на них жилищного строительства гражданами.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что у получателей «дальневосточного гектара» возникли трудности с использованием земель для проектов по развитию туризма. Сенатор намеревался направить соответствующие запросы главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру развития Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.