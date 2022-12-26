Призывник травмировал себя в военкомате Сыктывкара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывник травмировал себя в одном из военкоматов в Сыктывкаре, сообщает «Про город». По данным издания, 20-летний молодой человек пришел с матерью в военкомат в рамках осеннего призыва. Находясь в здании военкомата, призывник нанес себе увечья. По словам очевидцев, он потерял много крови.

В Минздраве Коми подтвердили информацию о произошедшем. На текущий момент молодой человек находится в психиатрической больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга получила повестку за сына, который в 2009 году умер от водянки головного мозга. Повестку передали не под роспись, а просто положили в почтовый ящик. В документе умершего в детстве Сергея попросили явиться в военкомат 26 декабря и предупредили об ответственности за нарушение правил воинского учета.

До этого стало известно, что житель Татарстана, который проигнорировал семь повесток от военкомата, отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Его признали виновным по уголовной статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».