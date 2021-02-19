Прирост заболевших COVID-19 в Москве уже неделю не превышает двух тысяч

https://static.news.ru/photo/63e6f340-728b-11eb-985a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 1972 человек. 19 февраля стал седьмым днём подряд, когда в столице фиксируется менее 2 тысяч инфицированных COVID-19. Накануне в городе было зарегистрировано 1950 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии общее число заболевших в Москве выросло до 964 609 человек, — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За последние 24 часа от коронавируса выздоровели 2112 жителей столицы — это почти в 1,1 раза больше числа заболевших. Всего после перенесённого COVID-19 в Москве выписали 880 767 человек. За время пандемии от этой инфекции скончался 14 631 житель столицы (+53 за сутки). Накануне сообщалось о выздоровлении после коронавируса 2514 москвичей и смерти 55 человек.

Как писал NEWS.ru, в Москве уже четвёртую неделю фиксируется спад заболеваемости коронавирусом, причём во всех возрастных группах, включая детей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%. Среди школьников начальных классов спад составляет 11%. Если сравнивать текущие показатели с пиковыми, то прирост снизился более чем на 60%. По словам Раковой, момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.