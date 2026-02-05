Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:07

Приграничный российский регион подвергся мощнейшему налету ВСУ

Оперштаб Белгородской области сообщил о налете свыше 115 дронов ВСУ за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона. За прошедшие сутки ВСУ применили более 115 беспилотников и свыше 20 снарядов.

Белгородский округ подвергся ракетному обстрелу с применением шести боеприпасов. В селе Стрелецкое ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь, отпущен на амбулаторное лечение, — сказано в сообщении.

В других населенных пунктах налеты совершили 24 дрона, 20 из которых удалось сбить. В ходе этих атак пострадали несколько мирных жителей. В частности, из-за взрыва беспилотника ранение получил 17-летний подросток. Также был ранен мужчина после сброса взрывного устройства с дрона. Повреждения получили несколько частных домов и один многоквартирный.

Сильнее всего пострадал Грайворонский округ, где были ранены семь человек. В одном из сел в тяжелом состоянии в больницу доставили мужчину. В другом селе после удара по машине пострадали четверо местных жителей.

Атаки также затронули Ракитянский округ, где от взрыва дрона пострадали мужчина и двое его детей. В других районах были повреждены хозпостройки, частные дома и коммерческие объекты. Всем пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в городе Ровеньки пострадали пять человек при ударе ВСУ по многоквартирному дому. По его словам, среди них пятимесячный ребенок. Всех госпитализировали.

Россия
Белгородская область
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.