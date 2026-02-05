Приграничный российский регион подвергся мощнейшему налету ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона. За прошедшие сутки ВСУ применили более 115 беспилотников и свыше 20 снарядов.

Белгородский округ подвергся ракетному обстрелу с применением шести боеприпасов. В селе Стрелецкое ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь, отпущен на амбулаторное лечение, — сказано в сообщении.

В других населенных пунктах налеты совершили 24 дрона, 20 из которых удалось сбить. В ходе этих атак пострадали несколько мирных жителей. В частности, из-за взрыва беспилотника ранение получил 17-летний подросток. Также был ранен мужчина после сброса взрывного устройства с дрона. Повреждения получили несколько частных домов и один многоквартирный.

Сильнее всего пострадал Грайворонский округ, где были ранены семь человек. В одном из сел в тяжелом состоянии в больницу доставили мужчину. В другом селе после удара по машине пострадали четверо местных жителей.

Атаки также затронули Ракитянский округ, где от взрыва дрона пострадали мужчина и двое его детей. В других районах были повреждены хозпостройки, частные дома и коммерческие объекты. Всем пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в городе Ровеньки пострадали пять человек при ударе ВСУ по многоквартирному дому. По его словам, среди них пятимесячный ребенок. Всех госпитализировали.