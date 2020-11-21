Приезжающих в Ростовскую область отправят на карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d2987d10-2cbb-11eb-bbbf-fa163e074e61_660.jpg Василий Голубев Фото: donland.ru

Гости Ростовской области обязаны отправиться на карантин минимум до получения результатов теста на COVID-19, заявил глава региона Василий Голубев во время заседания оперштаба по коронавирусу.

Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договорённость о том, что они (приезжие) определённый промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать, — цитирует чиновника РИА Новости.

В данный момент в области действует несколько ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Например, на «удалёнку» перевели граждан в возрасте 65 лет и старше, приостановили плановую медицинскую помощь, которую можно отсрочить, закрыли детские площадки в торговых центрах, ограничили работу предприятий общепита после 22:00. Кроме того, власти запретили работу танцплощадок и ночных клубов.

По информации регионального Роспотребнадзора, на 22 ноября зарегистрировали 37 459 случаев COVID-19 в Ростовской области, из них 313 — за последние 24 часа. Исцелились 30 158 человек, скончались 1184. На лечении в стационарах находятся 1935 пациентов, из них 147 в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в начале нового года ЕС ожидает третья волна коронавируса. По его мнению, европейские власти летом упустили возможность построить необходимую инфраструктуру. В результате им удалось взять под контроль первую волну, но они не сумели предотвратить вторую.

Ранее о третьей волне коронавируса сообщили власти Южной Кореи. Как заявил представитель Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо, в Сеуле в настоящее время фиксируется подъём заболеваемости, который можно сравнить с тем, что был в феврале — марте и августе. В связи с этим органы здравоохранения намерены в ближайшее время опубликовать рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли повысить эффективность борьбы с пандемией, писал NEWS.ru.