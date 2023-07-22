Приехавшие на вызов чоповцы столкнулись со взломщиком с гранатами и оружием Сотрудники ЧОП обнаружили взломщика с гранатами в подмосковном поселке Шервуд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники частной охранной организации в Подмосковье прибыли на вызов в поселок Шервуд, где их встретил взломщик с гранатами, сообщил Telegram-канал «112». На место вызван наряд полиции, который проведет штурм.

Как уточнил канал, прибывшие на место чоповцы обнаружили разбитое окно и бардак в доме. В коттедже были разбросаны бутылки из-под алкоголя, а на втором этаже находился мужчина, одетый в военную форму и бронежилет. У него были замечены огнестрельное оружие и связка гранат.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина выкрикивал, что ранее вернулся из зоны СВО. Взломщик также утверждает, что залезть в коттедж ему приказал Бог.

По предварительной информации, взломщик удерживает заложника. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее на юго-западе Москвы мужчина забаррикадировался в квартире многоэтажного дома, где взял в заложники жену и дочь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб взломали дверь, у женщины и ребенка зафиксированы ножевые ранения.

После приезда полиции мужчина заперся на балконе дома. Позднее стало известно, что он выпал из окна шестого этажа. По данным РЕН ТВ, россиянин пережил падение.