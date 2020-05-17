Причиной смерти 40 врачей в Дагестане стал не только COVID-19

https://static.news.ru/photo/69c4abb6-9840-11ea-b494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В дагестанском Минздраве заявили, что скончавшиеся во время пандемии медицинские работники умерли не только из-за коронавируса и пневмонии, но и других заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в пресс-службе не уточнили, какие диагнозы были поставлены. До этого министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram в беседе с блогером Русланом Курбановым заявил, что в республике во время борьбы с COVID-19 умерли более 40 врачей и других медицинских работников.

Анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения , зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков и от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий. Министерство здравоохранения Республики Дагестан выражает искренние слова соболезнования родным и близким умерших, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается также, что все контактировавшие с жертвами COVID-19 госпитализированы или находятся на карантине. Семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом выплатят по 2,7 млн рублей, медицинские работники, получившие вред здоровью, получат выплаты от 688 тыс. до более 2 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, на данный момент в республике зарегистрировано 13 697 случаев заражения коронавирусом и заболеваний внебольничной пневмонией. Более 7000 людей лечатся от вируса стационарно, погибли 657 человек.